新北市三重重新橋的橋墩下，日前被人發現被一群無家者當成「家」，除了社會局介入輔導，水利局也火速貼出告示，要求居民們限期3天內「搬離」，否則就要強制清除，而新北市政府也將開始清查各地橋墩，將這些不該存在橋下的聚落強制驅離、安置。

民眾黨基隆黨部副主任林毓峯日前接獲陳情，發現三重重新橋下竟有4人居住在橋間的縫隙中，但事件曝光後，住在橋下的4人僅有2人願意接受安置，其餘2人婉拒安置。

由於該處本來就不能住人和囤積物品，水利局等有關單位在第一時間貼出公告，要求「住民」限期3天內「搬離」，否則就將強制清除，居民們在橋下所累積的大批家當，也隨著期限到來而被環保局等工作人員裝成一袋袋的太空包，分批回收清理，讓橋墩下的縫隙恢復原樣。

對於家當被當垃圾丟掉，有街友無奈感慨，「很常遇到，連內褲都不留給我。」（圖／周志龍攝）

面對大批家當被丟，除了已被安置的2人外，拒絕接受安置的2人在期限內也沒有出現清理家當，直接消聲匿跡，大批物品直接被丟棄。一名居住在該區域附近45歲的無家者無奈表示，「很常啊，之前只是上班回來，整個皮箱就被丟掉，連條內褲都不留給我。」最後只好再陸續將被丟掉的必要生活用品一一買回。

負責清理家當的工作人員對於類似的囤積行為早已見怪不怪，更直言，「現在就算被清掉，但只要隔個十天半月，沒有人來檢舉了，他們就會再回來了。」這樣你丟我撿的戲碼，他們早已上演過千百回。面對這樣不斷重複輪迴的循環，新北市社會局社工則無奈表示，用柔性勸導他們絕對不會聽，一定要強制清除才有可能將他們的據點清除。

長年在三重地區服務、投遞物資給無家者們紳士協會則表示，要想打破這樣的惡性循環，其實最重要的還是去了解無家者們不願被安置的主因在哪。他們強調，隨著社福體制的建構完整，物資對於無家者們來說已相當充足，協會更是固定每周三都會前往區域內，針對造冊的街友發放物資，只要跟他們多有接觸，就會發現他們除了物資之外，更需要「關懷」。

一個簡單的卡式爐和幾雙碗筷，場地或許簡陋，但對這群無家者來說，卻是在水泥叢林中僅有的棲身之處。（圖／周志龍攝）

知情人士透露，以重新橋的例子來說，這群人多半起先是睡在民宅樓下，在不斷被趕的過程中，慢慢移到公園、河堤，最終挪到橋墩的縫隙裡安生，儘管出入是不方便了一點，但勝在隱密不會被趕，加上空間夠大，自然就會呼朋引伴，叫來其他人一起，逐漸形成聚落。類似的案例其實不只是重新橋下，只要是橋墩下幾乎都有人住，不過當事件見報後，新北市府開始逐一清查，隨著政府強制「抄家」，類似的聚落近期也會被陸續清除。

知情人士表示，儘管手段強硬了一點，但也不失為一種強迫他們被安置的方式，把他們逼到走投無路，沒地方可住時，社會局再上前勸說安置，多半都可以達到不錯效益，進而從中輔導他們就業、租屋，脫離餐風露宿的生活，才是最終目的。

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