電影漫威宇宙中飾演「鷹眼」的傑瑞米雷納（Jeremy Renner），日前遭鏟雪車輾過送醫治療，雖然傑瑞米雷納透過社群向大家報平安，但據知情人士透露，他的傷勢似乎比外界所知更嚴重，且可能需長達兩年的治療時間才能恢復。

綜合美媒報導，傑瑞米雷納日前開著自家鏟雪車，欲幫受困在積雪中的司機開路，怎料機具突然發動，這時的他原想跑回駕駛座，卻已被重達6.5公噸的鏟雪車碾過，造成腿部骨折、右側胸部塌陷、頭部大量出血，甚至一度難以自主呼吸。

據悉，他目前已動兩次手術，未來幾週腿部還需開刀數次，由於胸部損傷嚴重，也必須進行手術重建，然而，醫師為了讓他的身體有時間自行修復，決定將手術間隔開來。

雖說傑瑞米雷納在IG發文向粉絲報平安，但知情人士透露，他的傷勢比外界所知更嚴重，且可能要花2年的時間才能完全康復，接著強調「傑瑞米雷納是一名鬥士，他已下定決心將要度過這個難關」，此外，更透露傑瑞米雷納的家人會在身邊照顧他直到康復為止，全家要一起攜手度過難關。