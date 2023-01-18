過年將有「極寒冷空氣」來襲，一口氣連凍3天！最新預報顯示，年初二（23日）起冷空氣南下，強度幾乎確定已達「寒流」等級，北部低溫再次跌破10度，冷到年初四（25日）。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，最新模式模擬，年初二至初四一波強冷空氣南下，氣溫明顯下降；各國對於冷空氣強度的模擬雖仍分歧，但皆已調強，「寒流」機率大幅提升，應密切注意。

要等到初五（26日）冷氣團減弱，氣溫才會回暖。至於假期尾聲的天氣，吳德榮說還早，到時候再看。今雲層偏厚，北部、宜花有短暫雨，北海岸雨勢較明顯。今各地平地氣溫：北部11至18度、中部11至24度、南部12至25度、東部13至25度。

後天小年夜一直到除夕清晨，東北季風略增強，水氣會稍微多一點，北部、東部有雨，新竹以南晴時多雲。除夕白天到隔天大年初一，西半部轉晴時多雲，東半部偶有雨。