29歲女星謝京穎，以亮麗臉蛋和傲人身材獲得不少粉絲喜愛，2016年加入八點檔後，接連出演《大時代》、《黃金歲月》、《市井豪門》等深受好評。農曆新年將近，她在臉書分享1張扮成「兔女郎」的美照向大家拜年，立刻掀起網友討論。

謝京穎近日在臉書分享戴著兔耳髮箍美照，只見她身穿黑色薄紗，露出纖細水蛇腰，下半身搭配黑熱褲，並將長髮綁成春麗的包頭造型，還戴上白兔耳髮箍，臀部更裝上兔子的圓球尾巴，看來性感又可愛。

她也在貼文中表示，「小兔子祝大家兔年行大運，Happy兔U」，此外，還在留言區貼出另1張照片，「新的一年還是要可可愛愛」。此照一出，網友們紛紛留言表示，「這隻兔子有點可愛，可以把這隻兔子帶回家嗎？」、「這隻兔子有人要養嗎？沒有的話我要把她領回家囉」、「好美的小白兔」、「辣妹小兔女」、「想養」

事實上，謝京穎常常大秀性感身材，日前她為八點檔是穿一套超辣透視婚紗，原本她很害羞覺得尺度太大，但在廖家儀的勸說之下，決定鼓起勇氣穿上，果然一上身相當吸睛、得到許多稱讚。