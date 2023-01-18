金管會公布2022年公開發行公司募資概況，合計件數469件、年減11.01％，金額9340.99億元、年減達16.09％，均為近3年低點。其中，公募及私募狀況兩極，前者件數及金額雙創近3年低點，但後者金額則反創近3年高點。

金管會統計，2022年公開發行公司於國內公開募集申報生效案共355件、年減67件或15.88％，募集金額7662.38億元、年減達2837.95億元或27.03％，雙創2019年280件、5737.67億元以來近3年低點，較前2年突破兆元規模明顯降溫。

證期局副局長張子敏分析，公開發行公司2022年公開募集熱度明顯降溫主要受2大原因影響。首先，美國及台灣央行升息、發債條件不利、籌資成本增加，影響企業發債意願。其次則是台積電發債金額降至654億元，較2021年1422億元驟減768億元或54％。

不過，2022年公開發行公司辦理私募案共114件、年增9件或8.57％，募集金額達1678.61億元、年增達1047.32億元或近1.66倍，創2019年1690.73億元以來近3年高點。張子敏分析，主因100億元以上的大型私募案件較多，尤以防疫險虧損使金控子公司增資案增加。

據證期局統計，2022年金融保險業辦理私募金額達1178.39億元，包括國壽私募普通股350億元、和泰產200億元、國泰產260億元、富邦產150億元等。官員指出，由於私募可洽特定人、較容易募得資金，一般而言在公開募集市場狀況不佳時就會表現較好。

觀察公開發行公司2022年募資用途，仍以償還債務達2828.68億元為大增，但金額年減1782.61億元或38.66％，占比自48.49％降至40.08％。擴充廠房設備2112.18億元居次，但金額年減825.91億元或28.11％，占比自30.9％降至29.92％。

而充實營運資金達1847.6億元、年增達418.84億元或29.31％，占比自15.03％躍升至26.18％。轉投資237.96億元、年減131.24億元或35.55％，占比自3.88％降至3.37％。其他32億元、年增達20.45億元或1.77倍，占比自0.12％升至0.45％。