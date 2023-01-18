台南一名租屋房仲業者在社團張貼出租資訊，稱永康區有棟2層樓公寓待出租，強調「有事故，有點兇」，租客能接受才來詢問；文章曝光有網友留言「請問是女鬼嗎？」還說如果女鬼很漂亮的話可以接受，房仲則幽默回應「是名中年大叔」，讓該網友嚇得馬上說「抱歉，打擾了」。

一名房仲業者在臉書「台南租屋永康、新市、善化、南科、市區」發文稱，台南永康區有棟健身公寓四樓全空屋招租客，但強調是「有事故，有點兇」，其他網友若接受才來詢問；業者說該公寓全室已油漆完畢，需要自添購傢俱，格局為2房2廳1衛，平數為18.9坪，租金為5千元，最短租期為1年。

房仲業者稱永康區有棟2層樓公寓待出租，強調「有事故，有點兇」，租客能接受才來詢問，有網友留言「請問是女鬼嗎？」房仲幽默回應「是名中年大叔」。（翻攝自臉書「台南租屋永康、新市、善化、南科、市區」）

租屋文章曝光引發討論，有網友問原PO「請問是女鬼嗎？漂亮的話可以接受」，原PO業者則說「很遺憾，是一位中年大叔」，讓該網友馬上回應「抱歉，打擾了」，還有另名網友問有附師公同居嗎？原PO則幽默稱「沒有，頂多社工頻繁前去關心」；有人笑說「有什麼比窮還危險」，原PO說「非常窮」。

其他網友紛紛留言「如果價格夠甜夠便宜，打房高手晚上睡我旁邊也沒關係」、「有電梯跟子母車嗎？有的話就算真的躺我旁邊，我也抱著睡」、「膽夠大，女鬼放產假」、「一個月5000，兩房兩廳一固定室友，很划算欸！」、「這樣夏天是不是不用開冷氣了？好省」。