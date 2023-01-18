台北市市長柯文哲。（資料照／范揚光攝）

副總統賴清德（前右）與新北市市長侯友宜（左）。圖為2020年10月27日兩人共同出席「109年資深績優村里長及民政人員表揚大會」。（圖／總統府提供）

台灣民意基金會董事長游盈隆昨（17）日在1月份民調發表會中指出，民眾黨主席柯文哲是民進黨的「大大貴人」，因為藍白支持者重疊度很高，一旦柯火大起來不選2024總統，民進黨就慘了，整個總統府與綠營將大地震、地動山搖、山崩地裂，綠色執政也可提前宣布結束。此說法引熱議，網友對此相當驚訝，有人認為一語中的，但也有人認為柯的實質影響力並沒那麼大。

游盈隆昨日主講1月民調發表會，分析台灣人目前對於民進黨、國民黨、民眾黨的感情溫度都差不多，三個都不好，現在是必須從三個裡面硬挑一個，然後得接受「毛毛的」政黨主政，人民的處境其實很可憐。

游盈隆指出，柯文哲如果不參選2024總統大選，那總統府與整個綠營將會地動山搖、山崩地裂，可以說民進黨就慘了，綠色8年執政也可宣布結束了，因為藍白群眾重疊度很高。面對2024大選，民進黨就是要維持柯參選、阻止新北市市長侯友宜越過淡水河，「讓柯出來、不讓侯出來」是最高策略，但民進黨沒有這個能耐。

此說法引發熱烈討論，網友湧入相關社群留言：「我今天才知道原來柯文哲有那麼重要」、「執政墊底的人有那麼偉大？」「柯文哲就是雷聲大雨點小，看看民眾黨議員也沒想像中多席」、「靠學姐的政黨」、「游盈隆說的沒錯，柯文哲不出來這些票幾乎都會灌給國民黨」、「言之有理，因為現在的民進黨只能靠三腳督牟利」、「聽起來誇張，但這其實是理性的分析，政治就是這樣」。