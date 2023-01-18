富邦金(2881)吸收合併日盛金後展開子孫公司整併，金管會宣布同意旗下台北富邦銀行合併日盛銀行、以北富銀為存續主體，雙方合併基準日暫訂4月1日，完成後擬制總資產將達4.27兆元、位居國銀第3名，分行家數則達179家、躍居民營銀行之冠。

富邦金去年11月11日吸收合併日盛金後，旗下擁有北富銀、日盛銀2家銀行全數股權。此件合併案於去年11月18日分別經北富銀與日盛銀董事會代行股東會職權決議通過，並由北富銀於合併基準日增資發行新股支應合併對價。

此次合併案以北富銀為存續主體，合併基準日暫訂4月1日。依雙方申請書件說明，2家銀行在營業據點分布與客群經營具互補性，合併有助促進資源整合，提升機構經營規模及競爭力，並提供客戶更多元且便捷的金融服務。

據金管會統計，截至去年9月底，北富銀總資產約3.99兆元、排名第4名，日盛銀總資產約0.28兆元，完成合併後的擬制資本額約1432億元，總資產將達約4.27兆元、升至第3名。存款市占率自第9名升至第6名、放款市占率自第11名升至第9名。

而北富銀目前共有135家分行，位居全體國銀第11名、民營銀行第5名。在合併日盛銀現有44處分行後，總分行家數將增至179家，一舉躍居全體國銀第5名、稱冠民營銀行。銀行局主秘侯立洋表示，北富銀規畫保留日盛金現有44家分行，ATM原則上亦會保留。