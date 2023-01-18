藝人馬國賢情史豐富，至今談過6、7段感情，交往時間最長20年，也曾與楊繡惠、蔡允潔等女星傳過緋聞，不過感情空窗長達7、 8年之久的他，近來身邊疑似出現新對象，女友身份也隨之曝光，是「小20歲韓文老師」，據悉，感情穩定的兩人目前已有結婚共識。

根據《鏡週刊》報導，馬國賢日前結束通告錄影後，與藝人翊萱在電視台門口聊天，沒多久就到KID的火鍋店與米可白會合，用餐結束後便驅車前往南陽街口等人，約莫等了40分鐘，只見1名年約30歲的黑衣女飛快上車，接著馬國賢便一路開往新北住處，不過下車後疑似起了爭執，即便馬國賢向女方不斷解釋，但女方似乎不想理會她，直到最後安撫成功後，2人才勾著手走回住處。

馬國賢新交往的女友年紀約30出頭，兩人相差將近20歲，身為韓國華僑的她，目前在台灣教韓文，兩人透過朋友介紹牽線認識，目前穩定交往超過1年，而以結婚為前提交往的他，賣掉台北市內湖的房子後，在耗時半年裝潢好新住處，便與女友展開同居生活，據悉婚期不遠的他，如今則是天天進補，目的就是為了婚後能順利完成「做人計畫」。

近來戲約不斷的馬國賢，才剛拍完中視八點檔，如今又如火如荼趕拍八點檔，可以說是愛情事業兩得意。