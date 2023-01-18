民進黨港湖區立委高嘉瑜在黨內的逆風發言引發不滿，不僅有人喊話應開鍘她，更傳出深綠醞釀力拱美女醫師吳欣岱參選。國民黨台北市議員游淑慧透露，高仍有理性綠、淺綠、中間選民甚至是淺藍的同情票，「我跑基層時，好多藍軍支持者說她好可憐，我們要挺他」。游淑慧甚至認為，再這樣下去，國民黨2024年在內湖、南港這席立委很難選。

游淑慧昨(17)日在政論節目《少康戰情室》中指出，無論是國民黨或民進黨，都有情緒化的深藍及深綠支持者，但游直言，面對這種極少數的深藍、深綠，單一席次的選舉，真的不能太顧他們，單一席次選舉必須往中間靠攏。游淑慧認為，高嘉瑜還是有理性綠、淺綠、 中間選民、柯粉以及淺藍的同情票。游淑慧透露，她現在跑基層時，好多藍軍支持者表示高嘉瑜好可憐，要挺她，因為她對抗民進黨，是民進黨良心，游淑慧認為，若這樣下去，國民黨2024年在內湖南港這席很難選，「高嘉瑜找罵挨或被罵，在選票上一定有賺不賠」。

游淑慧提到，2018年市議員選舉，民進黨有高嘉瑜時拿了七萬多票，到了2022年因為沒有高嘉瑜，萎縮到五萬票，「這就是民進黨有沒有高嘉瑜，在內湖南港的現實狀況」。游淑慧也表示，內湖、南港很藍，要不是高嘉瑜，(民進黨)翻轉不過來，沒有人選得上，若有別人選得上，2020年民進黨就不會提名高嘉瑜，「那時候蔡英文就很不喜歡高嘉瑜了」。游淑慧強調，民進黨內很多公職人員到現在仍噤聲，並認為不相信民進黨操盤手會搞到開除高嘉瑜，「除非真的要丟掉這一席」。