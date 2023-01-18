巴西自2020年2月確認首例COVID-19病例以來，目前是近三年來疫情狀況最佳的時候，7日平均死亡人數回落至73人，新增1萬9070例確診，但專家提醒不能掉以輕心。

聖保羅大學（USP）流行病學家、公共衛生學院教授瓦德曼（Eliseu Waldman）表示，Sars-CoV-2是一種非常不穩定的病毒，不斷地變異，目的是為了適應人體，以永久生存下去。

瓦德曼指出，因為變種病毒都是在目前可使用的疫苗研發推出後才發現，所以只要出現新病毒株，疫苗效果就會受到一定程度影響，對有慢性疾病或免疫力脆弱的人群構成額外風險。

2022年12月發現的Omicron亞型變異株XBB.1.5已經開始在巴西快速傳播。世界衛生組織（WHO）指這是迄今為止最具傳染性的變異株。

聖保羅大學附設綜合診所醫院（HC-SP）感染管制專家、巴西傳染病學會（SBI）成員羅培斯（Max Igor Lopes）表示，病毒不斷進化，很聰明，可以逃脫疫苗或之前感染新冠病毒其他變異株所建立的人體免疫屏障。

2021年底Omicron出現時，巴西已開始進行大規模疫苗接種，但仍經歷兩波疫情，導致病例、住院和死亡人數增加。

羅培斯指出，病毒的不可預測性，顯示公共衛生單位需要繼續監測疫情發展，如果住院和併發症數量較多，人們就需要提高警覺。

巴西疫苗接種運動開始後的兩波疫情，受重症影響最大的人群都是未完整接種、老年人等，顯示完整接種疫苗對預防住院和死亡很重要。

巴西人口超過2億1000萬人，衛生部數據指出，目前只有約4089萬人接種4劑疫苗。兒童疫苗接種情況更嚴重，只有3萬9000多名6個月至2歲幼兒接種2劑疫苗； 3至4歲兒童中有58.4萬人接種2劑疫苗；5至11歲兒童中，有1060.6萬人接種2劑疫苗，但只有5838人接種加強劑。

羅培斯指出，今天的COVID-19已經不像剛開始時那麼嚴重，且致病性變弱，但之前從未感染過冠狀病毒且沒有接種疫苗者，仍有較大可能發展成重症，所以提醒大家不能掉以輕心。

瓦德曼認為，巴西不太可能出現類似2020和2021年的疫情狀況，但也不是絕對不可能，因為隨時可能進化出導致嚴重病例的變異株；事實是Sars-CoV-2將繼續存在，關鍵是人類必須習慣這種疾病，與病毒共存，但時刻小心謹慎。（編輯：高照芬）1120118