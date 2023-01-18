宋逸民旗下「藝起發光」協會和前教友王瑞玲近期在臉書上因報稅問題隔空交火，王瑞玲在臉書發文質疑協會未如實報稅，並曬出報稅資料，揚言要訴諸法律，維護自己權益。對此，女星李又汝在社群平台上寫下4個「捐款抵稅」的基本常識，接著強調「沒抵到稅，不能怪別人」，疑暗指是王瑞玲沒搞清楚報稅規定。

李又汝昨(17)日，在IG上更新一則限時動態，分享「捐款抵稅」與「執行業務所得」的四大基本常識。其一是收到的捐贈收據要「自行申報抵稅」，未申報「列舉扣除額」就無法抵稅；其二是「今年」的年度捐贈收據，要「明年」才可報稅，其三是捐贈收據中雖會列點出各種費用的名目，但要有打勾的項目才是「實際收取並開立的款項」；其四是「執行業務所得」為雇主付款給「業務承攬者(無僱傭關係)」的「執行費用」，由「雇主」提供申報，併入「個人綜合所得稅」。

李又汝更在文末提醒：「自己的權利要自己掌握爭取」，呼籲網友一起當個正常繳稅的好國民。雖然文中並未指名道姓，但其中各項內容皆回應王瑞玲質疑的報稅問題，疑似替協會發聲，試圖還給他們一個清白。

事實上，李又汝先前多次發聲，逆風力挺「藝起發光」協會，曾表示：「公親變事主的人，真是倒楣。」豈料，卻被輿論輪番攻擊，讓她緊急刪除貼文，直到5天後才再次更新限時動態，曬出與老公的親密合照並寫下：「無論外面的世界如何吵雜紛亂，我們永遠是彼此最親密的依靠。」更不忘於文中感謝牧者和上帝。