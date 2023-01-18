男女交往應互相尊重，一名女網友表示，和男友歡愉都會靠潤滑液輔助，某日男友有需求找她做愛，發現潤滑液用完，沒想到竟拿珍珠奶茶當潤滑，過程中她多次反應不舒服，卻被男友忽視，隔天私密處開始搔癢，去看婦科醫師診斷發炎，男友得知後沒有安慰她，還罵她婊子，她崩潰將其PO上網，網友全看傻眼，「第一次聽到用珍奶潤滑，有夠噁」。

原PO昨（17）日於論壇《Dcard》指出，年前頻繁加班，回到家已很晚，快速洗完澡只想在床上躺平，男友卻不安分地對她亂摸，她向男友表示隔日還要上班，希望早點休息睡覺，男友開始生氣，她只好勉為其難配合。

原PO表示，她體質比較不會分泌體液，需要靠潤滑液輔助，到「重頭戲」時才發現潤滑液用完，男友又不願出門買，男友下秒喝了一口消夜買的珍珠奶茶，咬碎後塗在生殖器上強行進入她的私密處。

原PO說，過程中一直覺得有異物感，多次跟男友反應不舒服，男友完全不理會，事後還抱怨「都是妳一直說不舒服，害我軟掉！」隔天上班她的私密處開始搔癢、出現分泌物，下午請假看婦科，被醫師診斷發炎。她愈想愈生氣，回家後跟男友大吵，但男友完全不認錯，還罵她，「妳就是不會濕！難道是我的問題嗎？婊子」，讓她崩潰暴哭問，「我該怎麼辦？」

貼文曝光，網友全看傻眼，「這種妳還要？只是想打炮，根本不顧妳的感受，而且怎麼會用珍奶當潤滑？真的有夠噁」、「第一次聽到用珍奶潤滑」、「到底是多爛的男人，才會罵女朋友婊子⋯⋯」、「珍奶當潤滑液？！刷新我三觀」、「被氣到欸！太噁了吧！根本就是在踐踏妳，快分手」。