前內政部長徐國勇日前在其主持節目，公開播放綠委何志偉去年將前衛福部長陳時中砂畫作放置在立院資源回收區的監視器畫面，引發熱議。對此，資深媒體人黃揚明指出，過去立院監視器畫面從未流出過，也痛批「卸任高官搞黨內鬥爭，豈有此理」。

黃揚明昨（17）日在臉書發文表示，雖然這事件在去年選前一度鬧得沸沸揚揚，何志偉也坦承，是他將陳時中砂畫搬到走廊，並強調是辦公室空間不足才搬到走廊處，但這段監視畫面的影片過去從未公開。

黃揚明痛批，徐國勇面對媒體詢問，竟稱他「沒有提供過該影片，新聞老早都播出來過。」黃揚明提到，去年事件發生後，曾去調閱這段監視畫面的綠委管碧玲被媒體追問時，否認是她將影片流出，她稍早還在臉書坦承，當時確曾依程序申請調閱，只是為了還原事實真相，相關影片完全沒有對外揭露，但也稱「調閱者不只一人」。

黃揚明說明，前年4月因立法院總務處在國民黨團辦公室前加裝監視器，引發在野黨指控「政治偵防」爭議，雖最後國民黨團決定不安裝，但當時立法院總務處曾對外界說明，稱立法院監視器「僅有畫面會回傳，不會有收音功能，要調閱畫面也須經過立院秘書長專案申請核可」，也就是說，任何人調閱監視畫面，都會經過立法院祕書長林志嘉，林對此事也已表態「監視器畫面外流當然不行。」

黃揚明指出，在他跑立院新聞的10幾年內，印象中立法院研究大樓的監視畫面從未外流，因為這些監視畫面有高度政治敏感度。他直言，這些監視畫面是由保六為主的立法院駐衛警負責監看管理，而保六的主管機關警政署，正是徐國勇之前服務的內政部所管轄，「徐即使離開官場，但連這點敏感度都沒有，簡直失格」。

黃揚明舉例，多年前，立院中興大樓曾傳出一起立委與助理在樓梯間發生衝突、扭打的事件，當時許多媒體都向立法院請求提供相關監視畫面，但想當然爾，所有媒體都拿不到，這種攸關立委形象的畫面，當然不能流出。黃揚明也質疑，前陣子前副總統陳建仁到立法院拜會立委，若立委調閱監視畫面後可任意流出，不就是「政治偵防」？

黃揚明示警，在野黨立委得小心，因為若今天卸任官員可以將同黨立委在立法院的動態影片公然播放，難保未來不會用同樣手法對付在野黨立委，而目前立法院仍在延會中，至少該要求院方完善制度面，如「任何監視畫面遭調閱，都應該先切結不應將畫面外流，且調閱畫面僅限拍到『本人』，若畫面中有其他人出現，都必須經過其同意」等。

而既然畫面已流出，黃揚明也呼籲，在野黨立委應要求立法院祕書長公布所有調閱這段監視畫面的名單，以供外界公評。

黃揚明直言，民進黨去年敗選至今已超過50天，但近一週來，側翼、網軍、政論節目發動修理王世堅、高嘉瑜、何志偉的行動進入高潮期，這肯定不是巧合黨內。黃揚明提到，有觀點認為，這波攻擊是要給新任黨主席的賴清德「下馬威」，除了考驗他會如何處置，也藉機分散內閣改組、檢討蔡蘇體制的火力，可說一舉兩得。

最後，黃揚明更怒轟，打自己人可以打得這麼兇狠，真是讓人大開眼界，卸任高官搞黨內鬥爭，更是豈有此理。