北市一名廖姓及陳姓男子，2022年9月某日前往在北市東區夜店喝酒喝，在現場認識一名正妹小美後併桌同聚，未料小美醉到不省人事，兩人在凌晨與另兩名友人搭計程車將小美載往汽車旅館。廖、陳兩人頓時獸性大起，竟趁小美昏睡時輪流上場性侵大玩3P，另2人則在一忙觀看，小美酒醒驚醒後發現被輪流硬上提告，士林地檢署偵查後將廖、陳男依乘機性交罪提起公訴。

根據起訴書，2022年9月間，廖、陳2男共同前往東區夜店，與另兩名友人喝酒，現場結識了小美，於是邀他同桌共飲，夥一路喝到忘我，到了凌晨小美不勝酒力昏睡在夜店內，4名男子竟然搭乘計程車將喝醉的小美載到汽車旅館。

進入房間後，廖、陳2人立刻將小美抬到床上，現由廖男脫去小美衣物後性侵，陳南在一旁見到慾火上升，隨後也爬上床硬上，另2人則是充當觀眾。小美酒醒後，驚覺自己赤裸躺在床上，驚覺遭性侵，氣得立刻驗傷報警。

廖、陳兩人在偵查期間，坦承犯行，另外充當觀眾的兩人則坦承，小美從頭到尾呈現昏睡，兩人在逞獸慾時，有聽到小美在房間內呻吟聲，兩人都證稱有見到廖、陳性侵過程。

檢警事後在保險套上採得陳男DNA，另外又在女方內褲及下體陰部採集到廖男DNA，因此依乘機性交罪將廖、陳提起公訴。