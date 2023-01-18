國小周五（20日）起就要放寒假，但南投埔里國小昨緊急通知，因為5年級數學科考卷偏難，各班收卷時間不一，還影響下一節社會科考試時間，有公平性爭議，因此校方宣布今天上午全年級重考數學、社會科，讓準備放假的學生崩潰。

埔里國小1月12日、13日舉行期末考，第二天考數學、社會科時，因為5年級的數學考卷偏難，有延長作答時間，導致各班收卷時間不一樣，甚至部分班級延誤到社會科的考試時間，引發部分學生及家長質疑考試公平性。

對此，校方昨緊急與5年級導師開會，拍板今天（18日）上午第三、四堂課重考數學及社會科，並通知家長「本次考試時間各班級將統一、一致完成，本次效果評量成績將由『兩次評量成績加總平均來計算』，造成家長及學生困擾與不便，深感抱歉！」

對於突如其來的考試通知，學生心情跌到谷底，部分家長也錯愕，許多網友看完也表示「才小5課業壓力要搞這麼重嗎」、「數學不會，很多時候是看不懂題目」、「數學不會就是不會，考第二次也是不會」、「段考是要釐清學生是否有吸收，以利下階段學習，而不是要考倒孩子」。