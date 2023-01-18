三商壽(2867)公布2022年自結財務數字，第4季受到新台幣大幅升值以及台美利差擴大使避險成本增加等因素產生較大額虧損，單季虧損80億元，2022年全年稅後虧損136.6億元，每股虧損4.34元。第4季淨值提升約18.5億元，年底淨值比則維持在2.0％以上，經常性收益年增45.9億元，增幅13.4％。

三商壽去年初年度保費296億元，總保費收入達1,149.3億元；總資產1.46兆元，年成長4.1％。

三商壽指出，去年全球劇烈通膨，美國聯準會以升息因應，全球股、債市雙跌；在俄烏戰爭、疫情發展不明、以及金融市場震盪下，上半年考量淨值在多方不確定風險下波動幅度太大，嚴謹執行停損機制，影響年度獲利金額，但在降低不確定風險的同時，也積極因應升息，調整配置布局，使得全年虧損達136.6億元。

三商壽也規畫資產活化及執行可增加經營資本方案，總計5大方案自救，包括1.現金增資，去年3月和11月分別完成現金增資金額35.26億元和52億元。目前正執行12月已公告5億股現金增資，依照排程期可在今年第1季底資金到位。

2.不動產活化：在評估不動產市場行情後，去年7月以83.5億處分內湖精英大樓，獲利12.6億元；原總部所在址環球世貿大樓樓層為自用持有，在搬遷至內湖新總部大樓後已積極進行調整為投資性不動產，後續評估在有利情況下進行處分或出租。

3.資產重分類：考量現行會計制度在資產負債評價表達規則，保單負債面因利率上升產生的評價效益未能同時於財報上顯現，也不利公允表達公司經營實質，已於去年12月6日董事會報告後公告進行資產重分類，並於今年1月1日起適用，淨值可增加53.47億元。

4.處分投信股權：去年12月董事會通過以27.6億元處分復華投信股權，該案已於去年12月30日完成簽約，待流程作業完成後可入帳，預計獲利13億元。

5.引進策略性投資人：依照去年9月股東臨時會通過授權得於未來一年分次辦理合計上限20億股私募普通股案，已持續進行中。