小編今（18）日精選5件不可不知的國內外財經大事。逾7成企業領袖對未來一年悲觀，主要來自三大原因，資誠表示，在回答「企業最大危脅」時，有40％受訪CEO選擇通貨膨脹、31％勾選總體經濟不穩定，另有25％認為是地緣政治衝突。

資誠統計，2021年和2022年都有超過7成的全球CEO對未來一年經濟成長感到樂觀；僅15％左右的CEO較為悲觀。但2023年局勢明顯反轉，僅有18％的CEO認為未來一年的經濟成長將會改善；有高達73％的全球CEO不看好未來一年的景氣，悲觀氣氛創12年新高。

【1】12年來最悲觀的一年 全球逾七成CEO看壞今年

世界經濟論壇（WEF）17日在瑞士達沃斯登場，PwC於會中發布「第26屆全球企業領袖調查報告」，結果顯示73％全球企業領袖（CEO）對未來一年經濟前景感到悲觀，相較去年15％大幅增加，也創下12年來對經濟前景最悲觀的一年。

【2】封關日投信賣超 史上第四大

投信在台股虎年封關日變節！17日鎖定台積電（2330）等15檔權值股、合計大提款43.94億元，寫史上第四大賣超，恐為免年開紅盤投下變數；不過，投資人免驚！證交所統計，台股過去20年農曆年後開盤日，有14年上漲、6年下跌。等於新春開紅盤漲率達7成

【3】房市創舉政府推使用權宅

為實現居住正義，內政部將結合財政部、金管會等跨部會推出使用權宅的住宅新選項。據財政部透露，已在盤點面積1,000平方公尺（約302.5坪）以下的地上權土地，考慮由政府興建使用權概念的住宅給一般民眾，但因涉及住宅法修訂，農曆年後內政部會找跨部會討論。

【4】防疫險6大苦主 慘賠又被罰

防疫險堪稱史上最慘的保單！金管會17日宣布對新安東京海上產險、國泰世紀產、富邦產、中信產、兆豐產及和泰產等六家公司，因開辦防疫險未落實風控，各開罰180萬元，六家公司共1,080萬元，即廣義防疫險理賠逾2,116億元的同時，6家業者還要繳千萬元罰鍰。

【5】俄國遭能源戰反噬 拖累經濟

俄羅斯總統普丁將能源當作武器對抗西方國家，不料卻遭到能源戰反噬，俄國核心油氣產業遭受重擊，連帶拖累國家經濟，削弱地緣政治影響力。

西方制裁、俄國化石燃料價格下跌，以及策略誤判，打擊俄國的油氣產業。此外，俄烏戰爭即將進入第二個年頭，分析師與能源產業人士預測，這些負面因素最終將削弱俄國的能源強權地位。