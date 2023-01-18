禮儀師小k分享，某天晚上他單獨在往生室值班，昏昏欲睡的時候，突然接到護理師的電話，結果手機siri卻突然說「我在門口！」讓他當場嚇到跳起來，完全不敢往門口看，也聽不進去護理師的話，匆匆掛斷後，就用跑百米的速度往外衝，深怕看到不該看的東西，且之後有好一陣子不敢再進去往生室。

一名網友昨天在臉書社團《靈異公社》分享禮儀師小k的故事，某天晚上小k獨自在往生室值班，由於往生室當時還沒有裝修完成，因此內部非常簡陋，除了一套桌椅和行軍床以外，就剩下冰在冰櫃裡面的往生者。

到了大半夜的時候，小k躺在簡陋的行軍床上打起瞌睡，這時工作電話突然響起來，他立刻坐起來身說「往生室您好！有什麼能為您服務？」未料siri突然自動起動說「我在門口！」

短短4個字讓小k當場嚇歪，他拿著電話環顧四周，就是沒有勇氣往門口看，也完全沒聽清楚護理師剛剛說了什麼，匆匆掛上電話，立刻從行軍床上跳起來，低著頭用跑百米的速度往外衝，全程眼睛都不敢亂瞄，就怕看到不該看的東西，有好一陣子都不敢再進去往生室。

貼文引起網友討論，「心臟要夠力才能做殯葬業」、「這太毛了吧」、「大半夜真的會被嚇死」、「結果其實是外送到了」、「所以做這行業不能用蘋果手機」。

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