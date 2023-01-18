小甜甜日前發文指控老公宋先生家暴，如今兩人已撕破臉準備打離婚官司，但在日前首次召開的調解庭雙方都未出席，甚至傳出將破鏡重圓的消息，但小甜甜在昨（17）日發文反駁，而該貼文中宋先生好友經紀人也來留言，且文中竟藏有「未爆彈」。

小甜甜離婚官司原訂在16日下午開調解庭，但小甜甜與宋先生皆未到場，因此將至年後才會再次開庭，對此，小甜甜委任律師曾透露「宋晉賢致電法院取消調解庭，認為『還要再想想』為由！」更傳出兩人將「破鏡傳聞」。

不過，該消息沒多久後就遭小甜甜發文否認「真的很感謝大家關心，我個人的私事實在不想再浪費任何媒體跟人力資源了！真相終究只有一個！事實也終究就是事實！我想離婚的決心並無改變！」而該貼文底下也湧入許多粉絲留言鼓勵。

小甜甜發文駁斥破鏡重圓傳聞。（圖／截圖自小甜甜臉書）

不過，根據《自由時報》報導，有位宋晉賢的好友經紀人在底下留言「可以公佈妳私密宋先生爸爸的訊息？妳在宋先生發文後，妳一天內私密幾次宋先生爸爸，希望對方刪文，這些文字內容，需要我協助宋先生發給所有媒體？原本以為妳已經全部低調就走法律程序處理。如果再有不實言論，我將代替宋先生全部公開給媒體」不過該則留言似乎已遭刪除，讓外界霧裡看花。

宋先生好友經紀人的留言中藏有未爆彈。（圖／截圖自小甜甜臉書）

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