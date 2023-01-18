無視團隊薪資上限的大都會，休賽季補強較著重在投手身上，這也說明了為何科恩（Steve Cohen）無法放心享受悠閒的渡假時光，仍心心念念著能否拿下柯瑞亞（Carlos Correa），「大都會還需要做些什麼，而這就是我們要的，我覺得我們的投手已經很棒了，隊上還需要一位強打者，讓我們陣容更加完整。」不過對於老闆的說法，大都會總管艾普勒（Billy Eppler）似乎無法苟同。

替納瓦耶茲（Omar Narvaez）及歐塔維諾（Adam Ottavino）所舉辦的加盟記者會上，針對球隊的補強計畫，艾普勒給出滿意的答案，「大都會已經有著相當紮實且深度的陣容，我對我們的得分能力信心十足，但我之前也說過，只要是與團隊相關的領域，肯定可以變得更好。」

大都會上賽季團隊打擊數據佐證了艾普勒的說法，例行賽中以2成59打擊率排名全大聯盟第2，OPS（整體攻擊指數）來到.744位居第6，都是聯盟前段班的成績，不過卻在季末的天王山之戰遭到勇士橫掃，將國聯東區的王座給讓出，季後賽更是慘遭教士以下剋上，止步國聯外卡戰，季末也出現許多大都會應補強打線的聲浪，休賽季除了簽下納瓦耶茲、將麥肯（James McCann）交易出走之外，基本上大都會的進攻陣線仍與去年賽季大多相同。

爭搶柯瑞亞宣告失敗，根據《美聯社》報導，出於隱私的緣故，艾普勒不願回應有關提供給柯瑞亞合約的具體細節，但他也特別強調，大都會還沒完全退出球員市場，將會持續調查自由球員或是以交易來填補陣容。