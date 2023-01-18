樂天網銀開業後積極和電子支付業者介接合作，2023年1月16日起，與街口支付展開各種合作計畫。首波活動只要在2023年2月28日前街口會員新開樂天網銀帳戶，並於開戶流程中輸入專屬推薦序號，且2023年3月10日前完成街口支付綁定樂天國際銀行帳戶，於活動期間內不限金額消費2筆，即可獲得新台幣700元街口幣回饋，等於最低消費新台幣2元就可獲得新台幣700元街口幣。

母公司日本樂天銀行在日本已有超過20年的經驗，樂天國際銀行是台灣第一家開業的純網銀，看準國人喜愛日本旅遊的特性，樂天國際銀行除了提供數位帳戶便利的跨行存提款、轉帳優惠外，特別為哈日族量身打造「VIP會員帶著樂天提款卡，就能直接在日本ATM領日幣，每月8次免手續費的貼心優惠(單筆提領金額需達日幣2萬元)。搭配街口支付，旅日民眾於羽田空港、新千歲空港、東京鐵塔、博多大丸百貨、BicCamera、Laox等，超過1萬間日本店家，都能使用街口支付APP連結樂天國際銀行帳戶扣款消費。