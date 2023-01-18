一名外送員日前送餐時發現某住戶的大門竟「離地」近1公尺，底下全是水泥牆壁，納悶該住戶如何進出、如何鎖門，他自稱185公分都要墊腳才能掛上餐點，後來該住戶真的開門拿餐；照片曝光引發討論，有網友分析應是坡面建築，真正的出入口在另一側，也有人說原本設有樓梯卻被拆掉了。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」分享照片並發文表示，他日前送餐時發現一名顧客這家的「大門位置」竟然離地面長達約1公尺，門板下方全是水泥牆壁，意即屋主進出屋內都要「克服」此高度，該外送員當下送達時傻眼，他稱自己身高185公分，都要墊腳尖才掛上餐點。

外送員送餐發現某住戶的大門竟「抬高」近1公尺，底下全是水泥牆壁，納悶該住戶如何進出、鎖門，後來該住戶真的開門拿餐點。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員還說後來該名顧客真的從門內出來取餐，讓他納悶問「我真的很想問客人他要怎麼回家」；照片曝光，其他網友紛紛留言「住這裡就真的是要爬回家了」、「鐵窗那弄個掛鉤不好嗎」、「可能是送餐專用門」、「我只想問這是那間建設公司建的，我絕對不買」、「你應該沒當兵，500障礙的牆多比這高」。

該外送員後來在留言處補充，該處公寓的格局真的非常奇怪，相當好奇該戶住家平時出門要怎麼鎖門，認為「我在想這應該是後門吧？不然這到底要怎麼進出」，也有內行人說應是坡面建築，另一邊比較低，所以進出是從另外一邊的門，有人則說該處原本有樓梯，被對面戶檢舉拆掉了。