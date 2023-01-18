韓國男星常為了兵役問題苦惱，尤其在競爭激烈的演藝圈中，少出現幾年人氣可能就會出現落差。對此，大部分男星選擇乖乖入伍早日服役完成，繼續演藝事業，但近日男團VIXX出身的成員Ravi（金元植）卻被爆出，他疑似偽造病歷試圖減輕兵役，引起大批民眾不滿。

根據韓媒《東日報》報導，首爾南部地方檢察廳刑事5部，日前抓到一名專門替運動選手、男藝人「爭取」降低服役等級的具姓男子，他被發現長期與首爾某大型醫院的神經科醫師合作，開立假的診斷書，替「買家」偽造癲癇等各種疾病，藉此減短兵役時間。根據南韓《兵役法》，服役者會視身體狀況從健康到不健康分為1到7個等級體位，4級相當於台灣替代役，5級以上幾乎等同免役，而他們將便是替買家開立4~7等級左右的診斷書，因此遭到檢方居留起訴。

具姓男子被抓後，他背後的「逃兵集團」也連帶被一一揪出，他的手機中還發現男團VIXX出身的成員Ravi體位檢定與相關資料，引起檢方懷疑。而Ravi在2022年10月以替代役身分入伍時，聲稱自己因「健康因素」申請上替代役，過去在節目中也曾自爆罹患恐慌症，因此對於他是否「逃兵」檢方將進行深入調查。對此，Ravi的經紀公司則出面回應，由於涉及國防義務，如果被傳喚調查，他們也將誠實面對調查。

事實上，隨著南北韓局勢升溫，逃兵問題日益嚴重，南韓檢方及兵役廳的聯合調查組，已經以涉嫌違反《兵役法》調查起Ravi以及具姓男子手中的名單。消息傳出後，Ravi的形象大受影響，網路上罵聲不斷，如查辦屬實恐將影響他未來的演藝事業。