近期民進黨內開鍘台北市議員王世堅、立委高嘉瑜的呼聲不斷，兩人甚至一同被列入「新五大寇」名單內，也讓人回想起，2006年深綠支持者發動的「十一寇」事件。而對於有民進黨員呼籲，應在高嘉瑜的選區進行排藍民調，前立委郭正亮直言，這除了是笑話一則，更是在自我毀滅。

郭正亮昨（17）日在政論節目《少康戰情室》表示，他與同台的前立委沈富雄當年都歷經過「十一寇」事件，當時的情況，是深綠出來罵淺綠，而淺綠政治人物雖沒說話，但心裡很不高興，他們的支持者也會對深綠亂搞，黨中央卻不處理感到不滿。

郭正亮接著說，當年爆發「十一寇」事件時，民進黨主席是游錫堃，但他沒有對此處理，結果導致淺綠選民生氣，故意不投給深綠，最後就是互相不投票，「深綠一樣落選」。

而針對近期有不滿高嘉瑜的民進黨員提出，應在高選區進行初選時使用排藍民調，郭正亮直言，這種做法除是笑話一則，更是在自我毀滅，因為在單一選區的選舉，就是要得到中間選民選票，不然要怎麼當選？

郭正亮認為，高嘉瑜勇於出席黨員說明會對她個人是加分的，因為當時媒體有在現場進行實況轉播，會讓更多人看到她的處境。郭正亮也點名，當天失分的是賴清德，因為賴當天本可以有機會，在現場拉高高度講一些話，結果卻放棄，這會讓外人覺得，只要深綠講話大聲，賴的立場就會偏向他們，而這會讓人聯想，萬一未來極獨派再「綁架」賴時，他該怎麼辦？