南韓男星金志洙（Jisoo，김지수）以韓劇《步步驚心：麗》、《大力女子都奉順》等電視劇走入觀眾視野，卻在2021年遭爆涉嫌校園霸凌，事後更在IG上曬出黑底長文向支持他的粉絲們致歉。然而，他卻在道歉後向爆料的網友提告名譽毀損。豈料，判決近日出爐，確認被起訴者無罪，再度引起熱議。

根據韓媒《OSEN》報導，判決書顯示金志洙雖聲稱沒有參與校園暴力，但從證據來看，金志洙涉及校園暴力的說法具有可信度，至少曾有過部分霸凌行為。因此「委託人寫的PO文不能看作是虛假事實。」使該案最終以不起訴處分劃下句點。

金志洙的律師聲稱爆料者行為恐使他戲約遭解除，或被演藝圈封殺等無法挽回的名譽損害，因此依誹謗罪嫌起訴自稱為校園霸凌受害者的網友。而今判決結果公布，該案最終不起訴（無嫌疑）結案，金志洙成為被法律認證的霸凌者，然而，他不願接受此結果，仍打算繼續上訴。

事實上，2021年3月，一名網友在韓網論壇上爆料稱金志洙是霸凌加害者、自己則是受害者，指出對方在校園時期曾犯下諸多霸凌惡行，舉凡毆打、侮辱他人、威脅跑腿、勒索金錢等等，消息曝光後，金志洙在IG上曬出長文認錯。然而，後續卻起訴爆料者的行為，使得金志洙難以被大眾接受。尤其是近期大熱韓劇，舉凡《黑暗榮耀》、《弱美男英雄》、《第三人稱復仇》等皆或多或少引發網友們對霸凌議題的關注，使其再度引發網友熱議。