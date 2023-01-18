臉書社團「記者爆料網－公開版」17日凌晨有人上傳一段影片，指基隆市刑警出席一場餐敘，並為疑似為天道盟會長慶生。基隆市警局第三分局解釋，當天的餐敘是三分局鄭姓小隊長邀約，事前有報備，事後也有向長官報告。但經過督察室調查後發現，鄭姓小隊長報告內容不實，另外還有7名同仁也在場，基隆市警察局將祭出重懲，分別記過與申誡處分，第三分局長林文煜也遭記申誡連帶處分。

據了解，這場餐敘是13日在暖暖區某家餐廳進行，當天是鄭姓小隊長邀約同仁及有幫派背景的人士，席間才知道當天是天道盟猛分會長生日，並由非警職友人買了蛋糕為其慶生。

但影片發出後，則是被認為是「刑警小弟齊向大哥祝壽」，第三分局分局長林文煜表示，經過調查，這次的餐敘與特定對象接觸，參與的同仁事先有向分局填寫報告，事後也進行核備。

經過督察室調查後發現，帶頭的鄭姓小隊長申報不實，且另外發現還有7名警職同仁在場，事前都並未申報，嚴重影響規定。

市警局調查後火速開鍘，其中三位小隊長及分隊長等幹部被記過一次調職，另外4人被記申誡，偵查隊正、副隊長及分局長均被記申誡連帶處分。