被封為歌仔戲國寶的藝人連明月去年動了換肝手術後，本月16日突傳因心臟積水驟逝，享壽70歲，她生前的經紀人是媒體人粘嫦鈺，聞此噩耗難過表示，連明月的遺願就是繼續說故事給大家聽，未料不能再實現。而媒體報導，連明月生前和另一位國寶葉青情同家人，近來葉青因沒打疫苗，幾乎不敢出門，但為了連明月初六的告別式，決定破例送好友最後一程。

連明月去年底因肝硬化傳出病危，手術結束後，兒子一度替母在臉書報平安，連明月的乾弟先前表示透露，連明月的肝已經沒有功能，只要進食就會拉光，得靠打點滴補充營養，沒有體力也沒有抵抗力，本以為換肝成功挺過難關，未料兩天前突傳病重逝世，令人相當錯愕不捨。

葉青表示會出席連明月告別式。（圖／中時資料照片）

據《自由時報》報導，粘嫦鈺是連明月生前的經紀人，在對方重病期間貼心不前往打擾，本來想在這幾天到醫院探視，卻沒想到成了終生遺憾，讓她忍不住哀嘆說：「明月姐妳不是說還有很多的故事要跟觀眾說，妳忘了嗎？」並心疼連明月一生為家人、丈夫辛苦賺錢，還來不及享福就撒手人寰。

連明月早年是葉青歌仔戲團團員，如今連明月過世，「葉青戲劇館」的臉書粉絲專頁也曬出38分鐘紀念影片，不捨連明月離去，葉青透過助理表示，由於葉青沒打疫苗，近年幾乎沒出門，也無法到醫院探視，但她會破例親自出席連明月告別式，而連明月的喪禮會在本月27日於新北市板橋殯儀館崇仁廳舉行，上午8點30分舉行公祭。