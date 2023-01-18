每當農曆過年，就是一家團圓的時刻，不過對於有些媳婦而言卻是夢魘，除了得回公婆家過年之外，還得面對親戚的各種比較，光想就覺得心煩意亂，對此，資深媒體人莎莉夫人點出關鍵，強調「人生跟職場一樣，黑到底，你就解脫了」，立刻引起網友熱議。

莎莉夫人表示有些媳婦很討厭回公婆家過年，除了要張羅飯菜，還得跟親戚比較小孩成就及收入，甚至還得找話題尬聊，光用想的就覺得焦慮煩躁，完全沒有想要過年的興致，她表示若能在此刻被當成空氣，可以說是不幸中的大幸，但也強調沒有方法能幫助已婚婦女解決上述問題，只能提醒所有人「先顧好自己，再顧好關係」。

莎莉夫人表示若不願意回夫家過年，應該提前跟先生溝通、表明立場，畢竟「事先請假」總比臨時通知好，接著強調不要擔心在夫家親戚面前會因此「黑掉」，畢竟人生就跟職場一樣「黑到底，你就解脫了」，雖然有些人指出多與親戚互動聯繫，就能化解許多誤會，對此，莎莉夫人點出癥結點：「姻親關係，不是常互動就會變好，而是寧可保持距離，維持生分才能減少生事」，接著強調：「以上偏激文字，只有經歷過的人才懂」。

對此，網友心有戚戚焉表示：「大多數的人生好難都來自於人際關係，不在乎就會簡單多了」、「年節到，做自己想做的事，才能開心過節….沒有人非要配合誰的」、「保持距離可以減少姻親之間的是非」、「自己過好年最重要，生活不在別人嘴裡」。