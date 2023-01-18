警方趕到場攔截圍捕。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

警方攔截救人變逮人，「尿急男」狂喊救命惡作劇遭函送法辦。

19歲楊姓男子昨天與4名友人從北部到安平遊玩，難忍尿急的楊男竟朝車外狂呼「救命」，熱心民眾聞救命聲，撥打110報案，警方獲報派遣線上警力攔截圍捕，20名警力隨後在安平運河路一處公有停車場找到該車，經查竟是楊男惡作劇，針對其滋擾公共場所，依違反社會秩序維護法函送台南地院簡易庭裁處。

警方攔截救人變逮人，「尿急男」狂喊救命惡作劇遭函送法辦。

台南市警四分局昨天接獲110轉報，一名汽車駕駛行經安平區健康、育平路口時，目擊一輛自小客車的後座乘客朝車外大聲呼喊救命，分局獲報隨即派遣線上警力執行攔截圍捕，參與攔截圍捕的警力也在數分鐘內於一處停車場包圍該車。

19歲楊男(中)因尿急，朝車外大喊救命遭函送法辦。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

當時從車內有3男2女下車，面對警方大陣仗圍捕、詢問是否有人疾呼救命，5人均否認，在警方一一確認駕駛人及其他4名乘客都未遭脅迫、限制行動自由，釐清「案發經過」，居然只是因為楊男尿急的一場惡作劇。

警方指出，楊男與其他4名友人均為某知名連鎖日式拉麵店員工，同事趁年前相約從北部開車來安平旅遊，由於沿途都沒停車，楊男一時難忍尿急，竟打開車窗，朝車外兩度大聲呼救「救命」，同車友人則是笑得樂不可支，尤其看到路人東張西望緊張模樣，還笑稱「阿伯看起來很緊張ㄟ！」

警方強調，雖是虛驚一場，但仍在事後將案件處理情形回覆報案人，報案人得知真相也相當無言「他們很有事欸！」但也對警方短時間內查獲該車，深表讚許。警方指出，由於楊男行為已滋擾公共場所，已依違反社會秩序維護法究辦並將函送台南地方法院簡易庭裁處。