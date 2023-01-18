社會民主黨（SPD）下薩克森邦的內政部長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius） 17日（二）被任命為德國新任國防部長，另外界感到十分訝異，因為他並不是一位國內外知名的政治人物，而他第一個考驗就是本週將代表柏林就向烏克蘭提供主力戰車的問題進行辯論。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）17日報導， 前國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）已於16日（一）辭職，而聯合政府正面臨越來越大的壓力，要求允許其盟友向烏克蘭提供德國製造的豹式坦克，而本週就是西方進一步軍援烏克蘭的關鍵，蘭布雷希特還因聯邦國防軍（Bundeswehr）的改革拖延而受到批評，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）先前宣佈這是一個優先事項，但她的改革建議被指缺乏實質內容。

蕭茲17日（二）宣佈這一道人事命令時表示：「皮斯托瑞亞斯是一位非常有經驗的政治家，他有行政管理經驗，多年來一直在處理安全政策問題，以他的能力、果斷和大度，正是領導聯邦國防軍度過這一時間轉折點的合適人選。」

先前在傳可能會是蕭茲的幾位盟友：除了德國聯邦特別事務部長施密特（Wolfgang Schmidt）和社民黨共同領導人克林拜耳（Lars Klingbeil）之外，現任勞工部長海爾（Hubertus Heil）和聯邦議會國防專員伊娃·霍格爾（Eva Högl）都是可能人選。

2015年11月18日，下薩克森邦內政部長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius） 出席漢諾威舉行的新聞發佈會資料照。（美聯社社）

這個選擇另外界感到很意外，選擇相對默默無聞的皮斯托瑞斯，對柏林政治圈裡的許多人來說很驚奇。

自2013年以來，皮斯托瑞亞斯一直在社民黨領導的下薩克森邦政府中處理內部安全、網絡犯罪、移民和體育事務，具有管理部委的經驗。

最值得注意的是，他與當時的社民黨主席艾斯肯（Saskia Esken）就當時對德國安全部隊中的種族主義指控發生過衝突，並且替安全部隊辯護，使安全部隊免受所謂的「不公義的懷疑。」

對於全國層面來說，他只有在2019年競選社民黨主席後才獲得了一些知名度，但最終沒有選上。在國內安全政策方面，皮斯托瑞斯被認為是一個強硬派，他因打擊下薩克森邦內的伊斯蘭基本教義派而成為頭條新聞。然而，人們對他在國防方面的立場知之甚少，因為他之前在這一個領域沒有什麼經驗。

德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）告訴媒體：「皮斯托瑞斯是個令人驚訝的選擇。」「考慮到戲劇性的國際形勢和聯邦國防軍當前的狀況，他沒有任何適應期。」

德國的國防政策正面臨一個關鍵時刻。為了應對烏俄戰爭，蕭茲宣佈了德國安全政策的轉變，並稱為時代轉變（Zeitenwende），這需要1000億歐元（近新台幣3.27兆）的預算來使長期被忽略的聯邦國防軍回到正軌。

反對派批評了蕭茲的人事選擇，稱皮斯托瑞斯由於缺乏經驗，可能無法勝任當前的任務，恐導致國防部延誤聯邦國防軍進行全面性的改革。

保守派基民盟的副主席瓦德富爾（Johann Wadephul）告訴《德新社》（DPA），蕭茲沒有認真對待自己的時代轉變。「專業知識和聯邦國防軍的經驗再一次沒有起到作用。」

烏克蘭國防聯絡小組將在蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）召開會議，關於德國否向烏克蘭提供主力戰車的討論將會是第一個關鍵考驗。儘管來自盟國要求柏林同意向基輔提供重型作戰坦克的壓力不斷上升，但過去幾週以來蕭茲一直在為這個問題踩剎車。他在上週13日的新聞發佈會上僅表示，所有決定將完全在「與我們的朋友和盟友」的協調下做出。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預計將於20日（四）前往柏林討論對烏克蘭增加軍事支援的事宜，隨後烏克蘭國防聯絡小組將於21日（五）在蘭斯坦開會。