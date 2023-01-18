周二美股主要指數漲跌互見。高盛和旅行家集團（Travelers Cos Inc）拖累道瓊指數大跌逾1%。隨著財報季成為市場焦點，特斯拉股價大漲，支撐那斯達克指數收高。台積電ADR勁揚2.52%，費城半導體指數小漲作收。

特斯拉降價促銷策略發揮成效，其1月在中國的零售額激增，股價大漲7.43%，帶標普成長股指數收漲0.07%。由於投資人對經濟衰退感到擔憂，羅素2000小型股指數收跌0.15%，標普價值股指數跌0.49%。

在標普500指數和那斯達克100指數成分股中，特斯拉漲幅最大。

道瓊指數結束連漲4天的升勢。那斯達克指數連漲第7天，創下2021年11月以來的最長紀錄。

以高盛和摩根士丹利壓軸，美國大型銀行喜憂參半的財報季畫下句點。為了應對潛在的經濟衰退，許多大行都撥備了「雨天資金」。

根據Refinitiv數據，分析師預估標普500企業上季獲利年減2.4%，看法比年初預估的年減1.6%悲觀。

在經歷慘淡的2022年後，今年股市開局強勁，投資人看好通膨降溫和勞動力市場放緩將促使聯準會放緩升息力道。

貨幣市場人士目前普遍預期美國央行將於2月1日進一步縮小升息幅度至25個基點，並預期利率將在6月升至4.9%到頂，然後回落。聯準會則預期利率將在今年升破5%。

今年以來，那斯達克指數上漲6.01%，表現優於標普500指數漲3.95%和道瓊指數漲2.30%。

★主要指數

道瓊指數跌391.76點或1.14%，收33,910.85點。

標普500指數跌8.12點或0.20%，收3,990.97點。

那斯達克指數漲15.96點或0.14%，收11,095.11點。

費城半導體指數漲6.82點或0.24%，收2,807.48點。

★消息

世界經濟論壇（WEF）於周一（1月16日）正式展開，該組織發布一份報告，近三分之二受訪的經濟學家預測2023年全球經濟將陷入衰退，但是他們對通膨與企業財務則抱持樂觀的看法。

資誠企業管理顧問公司（PricewaterhouseCoopers,PwC）周一出具調查報告，由於通膨持續升高、宏觀經濟情勢震盪，以及受到地緣政治衝突影響，企業對增長前景的信心大幅惡化，73%受訪的執行長們預期未來12個月全球經濟增長將下滑，為資誠十多年前展開這項調查以來，企業高層看法最悲觀的一次。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周二表示，全球經濟可望在今年觸底、於明年回升。

紐約州1月製造業指數為負32.9，較去年12月的負11.2與市場預期的負8.6顯著惡化，並創下2020年5月來新低，主要因訂單銳減和就業增長停滯。數據顯示全美製造業活動仍然低迷不振，加劇對經濟可能陷入衰退的擔憂。

比特幣連漲第14天，盤中漲2%，漲破2.15萬美元。

紐約期油漲0.4%，收在每桶80.18美元。布蘭特期油漲1.73%，收在每桶85.92美元。投資人看好中國解封有利原油需求。