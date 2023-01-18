★分析

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，隨著經濟出現上升趨勢的跡象，分析師急於想知道美國企業對需求環境的看法。財報季才剛開始，獲利預測就下降了這麼多，因此企業有可能跨過非常低的門檻。

根據美國銀行發布的基金經理人調查報告，投資人的悲觀情緒較去年第四季大幅緩解，促使資金流出美股、醫藥股與科技股，並轉向新興市場、歐洲與周期型股票。有39%受訪者稱減持美股，比例創下2005年以來新高。持有現金水位從5.9%下滑至5.3%，創下2020年6月以來最大跌幅。受訪者認為貨幣政策過度緊縮，為2020年3月來首見。受訪者預期聯準會的基準利率將在今年第二季升至5%到頂。約50%受訪者預期全球經濟在未來12個月轉弱，比率仍為一年來最低，反映中國重新開放緩解全球衰退的疑慮。

摩通資產管理投資總監Bob Michele表示，聯準會有三分之一的機率可能升息至6%，勢必給市場帶來衝擊。他並警告美國經濟可能會今年晚些時候陷入衰退。

花旗銀行執行長Jane Fraser預期美國經濟將在今年陷入溫和衰退，但相信全球經濟不會像以往般脆弱。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見。科技股漲0.44%，表現最佳。原材料股跌1.07%，跌幅最大；其次為通訊服務類股跌0.92%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌3.44%，收在7,774.29點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果漲0.88%，微軟漲0.47%，亞馬遜跌2.11%，Alphabet跌0.90%，特斯拉漲7.43%，Meta跌1.18%，網飛跌1.98%。

道瓊指數方面，麥當勞漲1.94%，漲幅最大；其次為雪佛龍漲1.65%。高盛跌6.44%和旅行家集團（Travelers Cos Inc）跌4.60%，跌幅最大。

主要晶片股方面，輝達漲4.75%，超微漲0.83%，高通漲0.03%，美光跌0.14%，應用材料跌0.51%，恩智浦跌0.87%，英特爾跌1.69%，德州儀器跌2.02%。

★焦點股

蘋果收漲0.88%，報135.94美元。蘋果突然發表全新搭載M2 Pro和M2 Max晶片的MacBook Pro筆電，除了升級處理器和提供歷來最持久的電池續航力外，在設計上沒有太大的改變。前一日在傳聞界沈寂已久的知名蘋果爆料人Jon Prosser透露蘋果將在1月17日周二發布消息。業界臆測這可能是更新版的MacBook Pro即將首度亮相。

特斯拉大漲7.43%，收在131.49美元。特斯拉降價促銷的策略傳出捷報，在中國的部分門市訂單甚至暴增5倍。

高盛上季獲利衰退超乎預期，股價重挫6.44%，創下一年來最大單日跌幅，對「股價加權」的道瓊指數打擊最大。

保險公司旅行家集團（Travelers Cos Inc）預估第四季獲利恐不如預期，股價下跌4.60%，亦給道瓊指數帶來壓力。

摩根士丹利漲5.91%，其第四季獲利優於分析師預期，因市場波動為交易業務帶來提振。

Coinbase和Riot Platforms分別大漲8.32%和6.48%，反映近來加密貨幣的強勁反彈。

在美國上市的中概股走弱，京東跌5.72%，百度跌6.02%。中國 2022年的國內生產毛額（GDP）成長3%，遠低於官方設定的5.5%目標，並創下近半世紀以來次低紀錄。

★台股ADR

台積電ADR漲2.52%，收88.99美元，換算台股價格為539.55元。

聯電ADR漲2.00%，收7.65美元，換算台股價格為46.38元。

日月光ADR漲0.85%，收7.11美元，換算台股價格為107.77元。

中華電信ADR漲0.50%，收37.87美元，換算台股價格為114.8元。