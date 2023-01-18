全球已知最長壽人瑞、法國修女安德烈（Sister André）昨（17）日驚傳辭世，享嵩壽118歲，值得注意的是，她2021年才染上新冠肺炎、並戰勝病毒。她生前被問到長壽的秘訣時不像其他長者回答保持心情愉快等要素，反而直率回應「不知道」、「只有上帝能回答」，並且稱自己和其他人一樣遭受許多苦難，不過安養院員工認為，每天一杯紅酒可能是她長壽的秘密。

118歲法國修女安德烈（Sister André）在2022年成為全球最長壽人瑞。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《時人雜誌》（People）報導，法國南部地中海港口土倫（Toulon）的聖凱瑟琳拉布爾（Sainte-Catherine-Labouré）安養院發言人塔韋拉（David Tavella）昨日表示，高齡118歲的安德烈修女在睡夢中辭世，「這非常令人難過，但她希望與親愛的哥哥團聚，這對她來說是解脫。」

長久以來安德烈修女被譽為最高齡的歐洲人，直到去（2022）年日本阿嬤田中加子以119歲高齡辭世後，安德烈修女才被世界金氏世界紀錄認證為全球最長壽人瑞。

安德烈修女本名蘭敦（Lucile Randon），1904年2月11日出生於法國南部，她曾擔任過教師，1944年、40歲時加入修道院後以安德烈為名。1979年、75歲時她住進安養院，並且於2009年換至土倫的安養院。

法國修女安德烈（Sister André）曾在高齡116歲時戰勝新冠肺炎。

值得注意的是，安德烈修女曾在2021年初染過新冠，當時療養院中有10名住民不幸病歿，不過她順利戰勝病魔。

當時安德烈受訪被問到是否感到害怕，她說自己一點也不害怕，「因為我不怕死，我很高興能和你們一起，但我希望去其他地方－和我的大哥、祖父、祖母團聚。」塔韋拉說安德烈本人對新冠病毒毫無畏懼，反而比較擔心其他住民。

2020年安德烈受訪時被問到長壽的秘密，她直率表示「不知道」，「我不知道秘訣是什麼，只有上帝能回答這個問題，我一生中有許多不開心的事，1914到1918年戰爭期間我還只是個孩子，我也和大家一樣受盡苦難。」報導指出安德烈當時也得了西班牙流感。

不過療養院員工認為，每天一杯紅酒可能是安德烈長壽的秘訣，「她的紅酒讓她保持健康，可能是她長壽的秘密。」不過該名員工坦言並不鼓勵民眾每天喝一杯紅酒。

安德烈過去曾說，安養院員工每天早晨7點就會把她叫醒，讓她享用早餐，然後將她推到桌子前讓她「忙一些事」。據悉她在人生謝幕前的最後日子裡享用了一些巧克力、糖果及紅酒。

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