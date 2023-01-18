南投縣各國小期末考結束準備放寒假，埔里國小5年級疑數學試題難度偏高，因收卷時間不同，甚至壓縮到社會科考試時間，引發公平性的爭議，校方17日開會決議，緊急發通知5年級數學科、社會科18日重考，學童超崩潰，家長質疑，第1次評量不公平，成績以2次評量加總平均計算，這樣就公平嗎？

埔里國小上周四、周五（12日、13日）期末考，13日考數學及社會，由於5年級數學科試題偏難，1節40分鐘寫不完，有些班級延長20分至30分考試時間讓學生作答，甚至壓縮到社會科考試時間，且各班級的收卷時間也未能統一，家長質疑考試的公平性，向校方、教育處申訴。

校方接獲投訴，17日緊急通知5年級7個班級的導師開會討論後，決議18日上午第3、4節重考數學、社會，並請學童帶通知單返家告知家長，強調「本次考試時間各班級將統一一致完成」，而成績是以2次評量加總平均計算。

5年級數學科、社會科18日重考的消息公布，讓不少已經準備開心放寒假的學生崩潰，家長也覺得很傻眼。

家長表示，若校方開會後認為第1次評量成績不公平，而成績卻以2次評量加總平均計算，這樣就公平嗎？也有家長認為，不管試題如何，寫不完就算了，各班老師怎麼可以延長收券時間？沒有統一考試時間就是不公平。