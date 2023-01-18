歐洲股市周二逆轉了早盤的跌勢，收在近9個月新高；稍早的一篇報導，稱歐洲央行(ECB)官員正在考慮一個較為緩慢的升息速度。

此外中國在周二公布經濟數據，2022年GDP成長率為近半世紀以來最疲弱表現；以及華爾街的高盛公布上季獲利低於預期，都讓市場感到壓力。

周二泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.83點或0.40%，為456.46點，為自4月22日以來的最強水準。礦業股和食品飲料股領漲。

據彭博報導，儘管歐洲央行行長拉加德(Chritine Lagarde)暗示二月的會議可能升息50基點，但是在三月的會議升息25基點，正在獲得更多支持。

Equiti資本的總體經濟學家Stuart Cole說，這對股市來說當然是是正面的。歐洲央行評估拉加德的訊息的合適性，這是有意義的，因為從拿時候開始，能源價格回落，通膨壓力也比預期的更為和緩。

中國經濟反彈的寄望、物價壓力緩解、歐洲經濟衰退弱於預期等，都讓歐股今年以來累計上漲了7%。

德國公布12月通膨的終值數據，進一步出現增長放緩，為年增9.6%。

不過德國工業聯合會(BDI)警告，由於能源危機將繼續對德國工業造成壓力，預計該國經濟今年將萎縮0.3%。

LVMH集團上漲0.59%，報797.4歐元，股價創歷史新高，市值首次衝破4000億歐元(約4340億美元)，強化了該公司作為全歐洲市值最高公司的地位。

摩根大通全球市場策略師Mike Bell說，奢侈品股業務強烈地連結到中國市場和中國消費者的支出，所以中國的重新開放，以及此前累積的儲蓄，都會有很大影響。

英國股市小跌0.1%，但是仍徘徊在歷史新高7903.5點附近。

Ocado集團大跌9.3%，報733英鎊；集團旗下的線上公司Ocado Retail警告，由於高通膨和高能源帳單，即使較富裕的客戶也感受到壓力，該集團要到本財年下半才會恢復獲利。

在BofA Global Research下調評級為「表現不佳」之後，法國電力公司Engie跌5.5%，報12.47歐元。