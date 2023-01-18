慢性便秘有多可怕！35歲上班族楊小姐，有嚴重便秘問題，不但1天至少6顆軟便劑，上班腹脹腹痛時還得用浣腸灌腸，堅硬如石的硬便讓她經常肛裂，近兩年因疫情、軟便劑缺貨轉而尋求中醫治療，醫師發現她是實熱型體質，透過中醫調理加上飲食改善，終於迎來「順暢」人生。

新冠疫情造成全台軟便劑大缺貨，也突顯現代人慢性便秘問題，醫林勤美中西醫聯合診所主任賴香君指出，根據統計，全世界有16％的人有便秘的問題，而老年人也有高達 33.5％有慢性便秘困擾；患者臨床症狀是一星期內排便次數少於3次，排便費力、糞便硬結、總感覺排便沒排乾淨、排便頻率減。

這名35歲的上班族楊小姐，經常4到5天才解一次便，每天三餐都要吞2顆軟便劑，經常上班腹痛難忍還得用浣腸緊急灌腸助排出一肚子大便，雖然用盡方法，仍是排便困難，且由於大便很硬，經常會肛裂出血或痔瘡發作。

醫林勤美中西醫聯合診所主任賴香君指出 ，35歲女病患為實熱型便秘，透過中醫整體調、飲食改善整擺脫瀉藥人生。（馮惠宜攝）

因去年底開始發現瀉藥變得越來越難買到，排便非常辛苦，楊小姐轉而尋求中醫治療，經診斷其體質為實熱型便秘，火氣旺易口乾口臭，加上工作壓力大、很少喝水，透過中藥調整體質，以及建議多食用高纖食物以及多喝水，2個月後，她完全不再需要瀉劑幫忙排便，且皮膚狀況都變好了。

賴香君表示，便秘最直觀的治療即是瀉劑、浣腸等，雖可立竿見影，但服用時可能有腹絞痛感、不吃藥就不大便等情況，其實便秘問題中醫藥已有完整的治療系統，透過中醫藥個人化醫療可調整腸道蠕動狀態、加強人體新陳代謝的效果，再配合衛教正確的飲食習慣，可幫助患者脫離吃藥才能解便，沒吃藥就便秘的循環。

賴香君說，中醫根據病人的症狀表現將便秘分為實熱型、氣滯型以及陰虛型等三種類型，而這名年輕患者為實熱型體質，大便乾硬難解，口乾口臭，比較怕熱，建議要高纖維飲食、多喝水、減少辛辣炸物、少吃堅果類。