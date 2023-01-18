NBA衛冕冠軍勇士18日造訪白宮，接受美國總統拜登（Joe Biden）親自表揚，勇士在8年內贏得4座NBA冠軍，拜登表示「灣區大軍」是白宮內非常受到喜愛的球隊，同時大讚柯瑞（Stephen Curry）是這個世代最偉大的運動員之一，柯瑞則是期待明年再度來到白宮。

進行演講時，拜登將勇士比賽風格與美國社會現狀做比較，同樣擁有無窮的動力，以個人主義及自由意志，匯集成一個帶著歡樂去完成每件事的優秀團隊。拜登也調侃自己的政治生涯與勇士有許多相似的地方，勇士在2020、2021年連續錯過季後賽，去年賽季沒有多少人看好勇士能拿下總冠軍，而2020年美國總統大選上，多數名嘴認為拜登太老了，無法贏下選戰，最終逆風成為第46任美國總統。

勇士過去在2016-2017年、2017-2018年賽季完成衛冕之後，並沒有造訪白宮的行程，因為時任總統川普（Donald Trump）被認為是白人至上主義者，遭到各個領域的球星抵制，不過川普下台之後，2020-21年賽季的總冠軍公鹿成為首支回到白宮的NBA球隊。

勇士團隊向贈送一件46號球衣給拜登，代表美國第46任總統，而出身於加州奧克蘭的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），想當然爾也一直是勇士的死忠球迷，賀錦麗則獲得了1號球衣，代表著第1名的粉絲。

📍 The White House pic.twitter.com/1Oq7eJfpnG — Golden State Warriors (@warriors) January 17, 2023

有鑑於柯瑞的超高人氣，隊友卓雷蒙格林（Draymond Green）認為未來他絕對有競爭總統大位的機會，「還有什麼更好的人選呢？他非常聰明，做事又有條理，且他是個不會犯錯的人。」經常入選最佳防守陣容的卓雷蒙格林，被記者反問會在柯瑞組織的內閣中擔任何種職位，卓雷蒙格林則笑著說：「國防部長」