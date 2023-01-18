臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

美國聯邦參議員楊恩（Todd Young）昨（17）日率團訪台，總統蔡英文親自於總統府內接見。蔡強調楊恩是美國《晶片與科學法》立法的重要推手，展現出對美國半導體發展的遠見，也為台美在相關領域，開創更多的合作空間；她也盼台、美能在楊恩的支持下，盡速洽簽「避免雙重課稅協定」（ADTA）。大批網友卻跑去留言轟蔡天天接待外賓不關心自家人，也有人留言怒吼「還我螺獅粉！」獲得不少人按下讚與大笑表情。

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

蔡英文昨日在臉書發文高喊「歡迎美國聯邦參議員楊恩訪團！」內文指出，台灣的好朋友楊恩參議員（Todd Young），是台灣在美國國會的堅強後盾，長期支持台灣的國際參與，也深化台美經貿關係；美國新一屆國會剛開議，楊恩參議員在此時專程率團來訪，展現對台灣堅定的友誼。

蔡英文強調，楊恩參議員是美國《晶片與科學法》立法的重要推手，展現出對美國半導體發展的遠見，也為台美在相關領域，開創更多的合作空間。她期待，在楊恩的支持下，台灣和美國能盡速洽簽「避免雙重課稅協定」（ADTA），為雙方的產業和人才交流，創造更多利基。

此文湧入超過1700則留言，除部分支持性留言外，也湧入許多批評聲浪：「台灣的半導體產業正在一步步轉移到美國，以後還能形成永續產業鏈？」「《晶片與科學法》也損害到了台灣半導體產業的利益，而我們總統還在拍手叫好」「每次都好像為我們爭取到什麼很好的貿易協定，結果一看什麼都沒有」、「整天狂接見外賓，不看看自家台灣？」、「吃螺絲粉又不是吃螺絲釘，何必怕成這樣」、「還我螺獅粉！」「螺獅粉還來！」