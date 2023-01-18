展望後疫情時代，圓點奈米(6797)今年營運重點在於布局「精準醫療」、「再生醫療」兩大領域，以廠中廠的模式，與歐洲、亞洲大廠合作，力拚營運逐季加溫。

圓點奈米董事長章季芸指出，主攻精準醫療領域中的科研市場(RUO Market)，為多類型檢體純化需求，提供速度更快、誤差更少、費用更低、彈性更大的下一代萃取設備，並已打入國際一線大廠。而目前許多實驗室設備老舊，汰換商機的需求龐大。

再生醫療部分，細胞治療流程中，細胞分選純化為關鍵步驟，功能性磁珠可有效進行分選，提升效率，耗材即可貢獻營收。結合自動化設備的多年經驗，新型細胞分選機台，初步確認可在分選、清洗的過程中，讓細胞仍然保有活性，預計於第二季推出概念機。

總經理簡建興強調，新年度的兩大營運布局方向明確，並依目標順勢調整團隊，以期創造更穩定的營收動能。若以產品別來看，今年試劑與儀器占比約為45%比55%。

圓點奈米的檢測能力得到國際肯定，儀器在韓國仁川機場、台灣疾管局、歐盟臨床診斷中心均獲採用，並在美國、歐盟、加拿大取得25項專利。公司的核心競爭力，在於能製造出均勻粒徑的超順磁性氧化鐵(SPIO)奈米粒子，並利用磁性奈米粒子的特性，純化病毒DNA，進而達到精準檢測。新冠疫情高峰期，曾創下將檢測試劑賣出80餘國的紀錄。