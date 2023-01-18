資深媒體人王瑞玲因不滿「藝起發光」教會種種行徑，不斷揭露更多內幕，而由宋逸民主理「藝起發光」教會也不斷發文說明回應，雙方一來一往，情況愈演愈烈。豈料，有網友似乎是不滿王瑞玲頻頻爆料，在她的臉書留言開嗆：「真希望臉書把妳停權」，也讓王瑞玲不忍了，直接回擊這位網友。

王瑞玲於昨(17)日在臉書貼出財政部的營業人統一編號查詢結果，只見該營業人名稱是「台灣藝起發光促進協會」，負責人的姓名就是宋逸民，並發文諷刺表示：「原來我奉獻的錢不是給神，也不是給教會，是交給了『網購公司』的人」

王瑞玲更撂話，「一定會親自去國稅局查個清楚」，還說「配不配得當牧養人，不是自己爽了就算！人的盡頭，就是神的起頭」，掀起熱烈討論，有網友似乎不滿王瑞玲作為，在下方留言直嗆：「真希望臉書把妳停權，不讓妳發文」，而王瑞玲隨即也回擊：「憑什麼？因為我說實話嗎」。

見此，藝起發光臉書小編似乎也用臉書帳號「愛藝起」留言澄清，指出他們教會是沒有任何營利的機構，也完全免稅。不過，因為這二年有開立YouTube頻道播放逸民牧師的講道影片以及教會的敬拜影片「所以是完全按照國稅局的要求申請，是完完全全合法的喔！」

該帳號也向放話王瑞玲，「如果您真的有覺得有任何不公不法的地方，您也可以依法程序來保護您的權益，但請您不要再利用媒體上放話及做文章的方式，來浪費社會資源和造成大家的混亂及困擾，謝謝您」。

不過王瑞玲也再度回覆，「貴單位的youtube頻道是我本人幫你們開營利的功能，所以我知道，請問同工或牧者知道嗎？用誰的帳戶轉帳，我也知道，請問同工，你知道嗎？」，對此疑問，藝起發光協會臉書至截稿前暫無回應。