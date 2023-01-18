諾羅病毒肆虐全台，一般民眾對於病毒防範都習慣以酒精消毒，但醫師提醒，酒精只能消除有脂質套膜的病毒，而諾羅病毒無病毒膜（脂質套膜），且對酒精不敏感，因此民眾無法透過酒精來避免感染，而是要用「肥皂洗手」才能確實殺死諾羅病毒。

重症醫學專科醫師黃軒在其臉書粉專表示，由於新冠肺炎在全世界引爆大流行，大家知道濃度70%～95%的酒精有消毒效果，這是因為酒精可破壞新冠病毒的脂膜套膜，使其失去毒性，但病毒若無脂質套膜，酒精就無法產生消毒的效果。

他表示，酒精不能消除的病毒非常多，除了諾羅病毒外，還有腸病毒、鼻病毒、小兒麻痺病毒、A肝病毒、口蹄疫病毒、人類乳突病毒，還有芽胞桿菌、隱孢子蟲。

若要防範諾羅病毒，黃軒表示，民眾只能靠勤洗手來防範，而所謂的「勤洗手」，是「肥皂加水勤快洗手」。

黃軒強調，只有在肥皂和水不易取得的情況下，才使用「75%酒精洗手液」應急，但這種洗手液無法消滅諾羅病等病毒、細菌等微生物，春節將至，諾羅病毒將擴散，民眾別再用75%酒精洗手液，「只能用肥皂洗手，消除它們在手上。」