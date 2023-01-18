立法院經濟等5個委員會今天聯席審查疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，目標今天能出委員會，國民黨立委賴士葆提到，行政院的版本強調疫後，但如果是疫後為何不放在紓困條例，根本不用立這個特別法，為何多此一舉，就是為了把機關藏在倉庫，創造一個小口袋。國民黨委員也堅持發放1萬元現金。

賴士葆說，行政院所提特別條例總預算高達3800億元，還納入「加強經濟及社會韌性」1000億元、「預留財源」400億元，而其中預留財源就是放到行政院主計總處主計長朱澤民的口袋，把這400億拿出來發給人民，每人可增加2000元，另外1000億補助經濟發展韌性，這部分也能砍下400億，每人就能發1萬。

賴士葆指出，之前的紓困預算中8400億，經濟部拿4100億，拿了50％，最後用不完還送給交通部和衛服部，這個都是活生生例子，如果將特別條例中的1000億補助經濟發展韌性，砍400億下來，就能每人發1萬。

國民黨立委李德維表示，去年稅收超徵4950億，民國民黨團所主張的1萬元也不過2350億，其實民進黨委員也曾提出1萬元數字，現在不知道為何轉彎，建議大家可以好好思考特別條例，若是把現金發到民眾手裡，同樣可以強化經濟增加社會韌性，還是強調把額度定為1萬元，行政院送來包山包海的特別條例，真的會延宕相關時程，不希望任何時間拖延。

李德維說，前面中央政府總預算等於白刪了，這個條例又給中央政府400億的空白授權，這邊再次提出一碼歸一碼，應該還稅於民就還稅於民不要想要偷偷增加口袋裡可以支應的費用。