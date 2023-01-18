南韓女子天團Twice中的人氣成員子瑜，16日被南韓媒體拍到現身仁川國際機場，準備搭機返台與家人歡度農曆新年，但在準備過海關時，她的護照疑似出了狀況當場遭到「海關退貨」，嚇壞現場所有送機的媒體及粉絲。但子瑜的媽媽昨(17)日已透過媒體代替子瑜向粉絲們報平安，讓粉絲鬆了一口氣。

隨著年關將近，子瑜在16日現身仁川國際機場準備搭機返台，與家人過年，而她才一到機場就受到大批粉絲與媒體的包圍，寵粉的子瑜也不忘停下腳步與大眾打招呼並收下粉絲的信件，相當有親和力。不過在她脫下口罩準備過海關時，護照竟出現問題被海關退貨，讓子瑜當下有些驚慌失措，趕緊向一旁的工作人員求救，就連一旁等待地記者也忍不住詢問「怎麼了」，但子瑜仍露出笑容並低聲向工作人員說明情況。

而根據《三立新聞網》的報導，子瑜媽媽接受記者採訪證實，子瑜已平安抵達台灣，其他詳情不方便透露，不過子瑜媽媽也透露，他們將可能在台南或是台北過年。

而另一名同樣前往韓國發展的(G)I-DLE的台灣成員舒華，在14日就已和其他成員一同回到台灣錄製除夕特別節目「紅白藝能大賞」，但在工作結束後，在桃園機場只看到薇娟、小娟、雨琦、Minnie四位成員返回韓國，因此不少網友猜測舒華會直接在台灣過節，到時也可能有機會與子瑜相聚。