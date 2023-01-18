外媒引述美國軍方消息人士報導，五角大廈（美國防部）正在努力讓中國重返軍事層面的會談，但北京拒絕華府就國防事務建立定期接觸的努力，甚至對美國及其在南海的盟友「更加粗野」。

據消息人士介紹，去年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中方停止了與美方在軍事、氣候等問題上的談判。而去年11月，美國總統拜登與中國國家主席習近平舉行會晤，隨後不久，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會見了中國國防部長魏鳳和。

消息人士指稱，「然而，從那時起，北京就拒絕就防務問題建立定期接觸的嘗試，而這些防務問題對於避免潛在危機至關重要」。他同時表示，共軍在軍事潛力不斷增強的背景下，對美國及其在南海的盟友更加粗野。

去年年底，中國國防部發言人譚克非稱，中國高度重視發展中美兩軍關係，但華盛頓應停止不斷損害中國利益。如果美國想與中國建立積極和建設性的對話，就應當拿出誠意，並開始行動，開始尊重中國的關鍵利益和關切。