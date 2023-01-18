身家千億的香港富商「大劉」劉鑾雄2014年和一號女友呂麗君（現改名：呂姵霖）分手，並與二號女友「甘比」陳凱韻結婚，本月初驚傳劉鑾雄和呂麗君單獨現身商場，引來揣測兩人是否復合，但劉鑾雄隨即大動作開記者會駁斥，更強調甘比沒有為此生氣，對此，沉默許久的甘比近日終於發文，曬出帶女兒去看BLACKPINK演唱會的照片，母女三人還一同去吃了庶民甜點，繼續做好好媽媽工作，輕鬆打退婚變傳言。

劉鑾雄過去被稱為女星殺手，曾和蔡少芬、關之琳、「最美港姐」李嘉欣等人傳緋聞，近日劉鑾雄大動作開記者會，不僅否認和呂麗君復合，更侃侃而談過去傳聞，他痛批過去在演藝圈的舊愛沒有一個好人，但娛樂圈的女友只佔他交過女友的百分之一，他也點名其中一位女星舊愛結婚兩、三年了，還問他可不可以拿幾個鱷魚皮、鑽石包包，不知道居心何在，「難道還想出來玩一場嗎？」

甘比帶女兒追星成功。（圖／翻攝自kimbeechan_official IG）

而劉鑾雄先前周旋在呂麗君和甘比之間，前者為他生了一兒一女，後者也為他生了一兒二女，9年前劉鑾雄卻高調斬斷和呂麗君的關係，並諷刺對方「貪得無厭」、「臉皮比恐龍皮還厚」，他更宣示此後不再花心，表示甘比「是我最後一個女人」。

甘比吃平民小吃。（圖／翻攝自kimbeechan_official IG）

劉鑾雄指出，甘比為人務實、脾氣好，不是一個貪財的女人，是他認定甘比的主要原因，媒體好奇甘比會不會因為老公跟前女友傳復合而不開心，劉鑾雄表示甘比很大方，不會計較「不值得」的小事。而甘比最近也打破沉默發文，可見她帶兩個女兒追星成功，看了BLACKPINK演唱會還到後台留下合影，又帶孩子吃平民小吃，寫下：「傳統的味道」，繼續走簡樸風格，看似心情不受影響，被網友讚果然是最強正宮。