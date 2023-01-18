嘉義文化路夜市近日有民眾發現路上多了一個「收費廁所」，上一次廁所收10元，忍不住拍照PO網直呼「文化路真的商機無限」，其實過去遊客尿急都是到附近一家電動遊樂場借廁所，但該店歇業後，便出現了收費廁所，引發網友熱議。

臉書粉絲團「綠豆嘉義人」日前PO出一張照片，嘉義文化路夜市路中央出現一個看板，寫著「WC→廁所10元，阿元彈珠台」，笑稱「文化路商機無限」，吸引6500多名網友按讚，累積439則留言。

當地人指出，原本逛夜市想上廁所都會去附近的電動遊樂場借用，但該遊樂場前年9月歇業，夜市內唯一能上廁所的地方消失，讓許多人不便，如今出現10元收費廁所，大部分網友都說讚，認為10元廁所便利、且使用者付費，非常合理，「便利最重要，10元已經很便宜了」、「有人定時打掃乾淨的話合理」、「贊成使用者付費，畢竟打掃洗手間不是件輕鬆事」、「昨天有經過，上廁所的人蠻多的」。

還有人表示，「在國外上廁所都要付錢，台灣是太人性化」、「如果很急，肚子又痛，20元都願意了」，不過也有人反駁「文化公園有免錢公廁，乾淨又清潔，附近還有麥當勞、中油，外地盤子要功課作足」。