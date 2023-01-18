日本知名聲優櫻井孝宏曾為《鬼滅之刃》富岡義勇、《咒術迴戰》夏油傑、《JOJO》岸邊露伴和《反叛的魯路修》樞木朱雀等角色配音。去年遭日媒爆料不但已婚，還婚內出軌10年。誰料昨(17)日再被爆出他還有第二位交往對象(B女)，更曾傳簡訊要求想看私密照，於日網上引發熱議。

據日媒《週刊文春》報導，B女在2005年與櫻井孝宏透過電子郵件認識，一年後開始約會，並維持一段相當曖昧的關係，其中更發生了肉體關係。然而，B女查看櫻井孝宏手機時，意外發現某女與他聯繫頻繁，更稱呼親密，使B女內心深陷煎熬，因而向他提出分手，怎知2016年兩人因緣際會下舊情復燃，在2019年B女生日當天更收到他送的戒指，使她以為這是定情的證明。

對於兩人的關係，B女透過公開多則櫻井孝宏發給她的電子郵件截圖佐證，表示自2018年開始時常要求她拍攝私密照，爾後更收到愛犬離世的消息，使B女於2021年向他提出分手，終止這段關係。然而，櫻井孝宏2022年爆出不倫戀的消息。對此，B女要求他說明並道歉，卻收到「櫻井妻子」的訊息，打算以日幣100萬元（約24萬新台幣）當作謝罪費，與對方律師的輪番交涉以及櫻井不願回覆他的作為使她精神崩潰，更確診「潰瘍性大腸炎」，目前持續與病魔對抗中。

事實上，去(2022)年9月櫻井孝宏才被《週刊文春》拍到和妻子同框，隨後爆出婚外情，有一位廣播節目作家女友，不倫戀的消息在當時不只引起網友撻伐，原本所主持的節目也喊卡，雖然事後他於官網上發布道歉信仍不被網友買單，紛紛喊出要拒看他的作品，如今又傳出他不僅劈腿還多劈，導致他演藝工作如今埋上一層陰影。

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