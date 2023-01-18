高端疫苗疑點重重，蔡英文總統、前副總統陳建仁、前衛福部長陳時中等人強力護航，但從保護效力、採購合約，再到暴起暴落的股價，執政者始終無法給民眾滿意的答覆，引發議論。前立委蔡正元提及阮春福辭去越南國家主席一事，以「越南跟不上台灣」一語狠諷民進黨政府。

蔡正元今(18)日在臉書以「越南跟不上台灣」為題發文，並提到阮春福辭職的理由是他在2016年到2021年擔任總理時，越南政府防疫發生「嚴重腐敗」，其事證為採購新冠疫苗價格遠高於成本、採購核酸檢測價格遠高於成本以及防控疫情的特別預算太多浪費。蔡正元說阮春福剛因「防疫成就」從第三號人物升任第二號人物，亦即從總理升任「總統」，今年卻因防疫有「重大瑕疵」負起政治責任辭職。

話鋒一轉，蔡正元說民進黨政府採買高端疫苗價格遠遠遠高於成本、核酸檢測價格高居世界第一名，防疫預算更已亂花到無法查帳的地步，民進黨政府仍然有臉說世界跟不上台灣，臉皮厚到沒有人會覺得有責任，更沒有民進黨大官要下台，總統連一絲歉意都沒有，更不可能辭職，「畢竟台灣的臉皮比越南厚太多」。