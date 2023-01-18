一名男網友表示，小學一年級的兒子向他要「哈Q花Ki」的娃娃當作生日禮物，還說班上同學都有，兒子描述「哈Q花Ki」的外型，身體是藍色、手腳是黃色、戴有紅色領結的卡通人物，但無論他怎麼搜尋都找不到相關產品，他要求兒子畫在紙上後PO網問「大家知道這什麼嗎？」網友全嚇傻，因為「哈Q花Ki」是美國恐怖生存遊戲《Poppy Playtime》的角色Huggy Wuggy，是遊戲中的殺戮玩家，紛紛勸他不要送這個給小孩。

原PO昨（17）日於PTT八卦版指出，兒子生日快到，兒子向他表示，同學都有「哈Q花Ki」的娃娃，希望能收到這個生日禮物。但他用諧音字或英文語音在Google搜尋都找不到，兒子描述，「哈Q花Ki」是個會吃人的惡魔，身體是藍色、手腳是黃色，戴有紅色領結的卡通人物。

原PO請兒子將娃娃的樣貌畫在紙上，還用注音標示「ㄏㄚ ㄎ一ㄨ ㄨㄚ ㄎ一」，但他仍看不出是什麼卡通人物，「大家知道嗎？」

原PO兒子要的娃娃其實是美國恐怖生存遊戲的角色。（圖／翻攝自PTT）

圖文曝光，一票網友震驚不已，「這是Huggy Wuggy啊！是美國恐怖生存遊戲《Poppy Playtime》的角色」、「那個不是紅色領結欸！是血盆大口啊」、「為啥他們看過Poppy Playtime？我只是覺得神奇」、「太恐怖了吧，不要送這個吧」、「你確定要送小孩這個？」、「現在的小孩都喜歡這麼可怕的東西嗎？」、「希望我兒子不要喜歡這個，放在家裡很恐怖」、「還是注意一下兒子平常看的東西吧」、「這東西真的要買給小孩？放在家裡我真的不行」、「這個是恐怖遊戲的角色，現在小孩這麼前衛喔」。

據了解，Huggy Wuggy在《Poppy Playtime》遊戲中是反派角色，遊戲過程中會追逐、殺戮玩家，曾有一名英國網路警察康瑞（Chris Conroy）警告，許多關於Huggy Wuggy的影片內容都會讓人嚇一跳，呼籲家長避免孩子接觸。